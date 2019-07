Cantor R. Kelly se declara inocente e permanece na prisão

O cantor americano de R&B; y hip hop R. Kelly se declarou inocente nesta terça-feira das novas acusações de violência sexual contra menores que foram apresentadas na justiça e permanecerá preso, após seu pedido de liberdade sob fiança ter sido recusada nesta mesma apresentação perante o juiz que analisa o caso.

De acordo com a promotoria federal de Chicago (nordeste dos EUA) o pedido de liberdade foi negado porque o artista apresenta um elevado risco de fuga e de perturbar o desenvolvimento da investigação do caso.

Entre as acusações que recaem sobre Robert Kelly (verdadeiro nome do cantor) está o suborno de uma suposta vítima, que teria sido abordada pelo produtor do músico para prestar falso testemunho em outra ação.

Os promotores também acusam o cantor de 52 anos de incitar as mulheres menores de idade a fazer sexo com ele e ter gravado alguns destes atos sexuais, delitos pelos quais pode ser condenado a até 195 anos de prisão.

Há mais de duas décadas R. Kelly é alvo de reiteradas acusações de agressões sexuais contra menores, mas até agora nunca foi condenado.

Em 2008 foi absolvido de um processo por ter gravado atos sexuais com uma menina de 14 anos.