Wall Street fecha em baixa

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira, em um dia de publicações de resultados mistos de empresas e comentários do presidente americano sobre as negociações comerciais com a China.

O índice Dow Jones Industrial Average, caiu 0,09%, fechando a 27.335,63 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq teve queda de 0,43%, a 8.222,80 unidades. O índice ampliado S&P; 500 recuou 0,34%, fechando a sessão em 3.004,04 unidades.

Segundo o analista Adam Sarhan, da 50 Park Investments, a sessão desta terça-feira foi marcada principalmente por dois elementos: os variados resultados corporativos que o mercado deve digerir, e as palavras do presidente Donald Trump, que assegurou que ainda há "um longo caminho a percorrer nas negociações com a China".