O ex-presidente peruano Alejandro Toledo foi preso nos Estados Unidos após um pedido de extradição do Peru, onde é acusado de corrupção no caso da Odebrecht, informou o Ministério Público do país.

"O Ministério Público, através da Unidade de Cooperação Judicial Internacional, informa que o ex-presidente, Alejandro Toledo Manrique, foi detido nesta manhã por mandato de extradição, nos Estados Unidos", informou o organismo em sua conta do Twitter.