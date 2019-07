Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

A Andersen Global tem a satisfação de anunciar um acordo de colaboração com a Cabex, um das mais antigas firmas de consultoria jurídica e tributária do Senegal. Com esse acordo, o Senegal se torna o 13.º país africano com uma firma associada ou colaboradora da Andersen Global que oferece serviços jurídicos.

Localizada em Dakar, a Cabex presta serviços a clientes locais e estrangeiros dos setores público e parapúblico em questões nacionais e internacionais há quase 30 anos.

"Colaborar com a Andersen Global ampliará nosso alcance internacional e capacidade transfronteiriça, proporcionando mais oportunidades de nos expandir a novos mercados", afirmou Papa Alassane Ndir, sócio e gerente geral da Cabex. "De agora em diante, vamos colaborar com muitos colegas e especialistas do mundo todo e nos posicionar para oferecer ainda mais experiência em profundidade a nossos clientes."

Cherif Diaite, sócio e gerente técnico da Cabex, indicou que "diante dos desafios apresentados pelo contexto internacional, é preciso operar em um ambiente global em permanente evolução. Nesse sentido, o âmbito das firmas associadas e colaboradoras da Andersen Global é um ativo importantíssimo para prestar serviços homogêneos a clientes do mundo inteiro".

"Como possuem operações internacionais, um mercado tão importante da região africana é ideal para muitos dos clientes da Cabex. Com seu atendimento ao cliente da mais alta qualidade, a Cabex adquiriu uma impressionante reputação em todo o país", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC. "Além disso, Papa Alassane desenvolveu sólidos relacionamentos profissionais com diversos parceiros da Andersen Global a partir de valores compartilhados."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190716005822/pt/

Megan Tsuei Andersen Tax 415-764-2700

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.