Estados Unidos endurecem regras para concessão de asilo a imigrantes

Agentes federais conferem documentação de imigrantes em El Paso, na fronteira entre Estados Unido e México (foto: Paul Ratje/AFP)

Imigrantes de países da América Central aguardam enquanto são abordados pela polícia em Ciudad Juarez, no México (foto: Herika Martinez/AFP)

nesta terça-feira (16)adotadas pelovisando. Pelas novas regras, o governo norte-americano não concederáaos imigrantes que não o solicitarem antes em um "terceiro país seguro", em uma nova tentativa de reduzir onacom o, procedente principalmente da"Umque entre ou tente entrar nos EUA através da fronteira sul, depois de não ter solicitado proteção em um terceiro país fora dos seus países deou deque tivesse transitado a caminho dos EUA, não está apto para o asilo", afirma apublicada noDessa forma, um estrangeiro que chegar aos EUA pela fronteira sul terá quea algum país pelo qual tenha passado antes de chegar ao território americano.foipelosdo governo do presidenteA ordem foi divulgada no mesmo dia para o qual estava prevista umaentree o presidente guatemalteco,, na, em meio a rumores sobre a possibilidade de que assinem um acordo para transformar a Guatemala em terceiro país seguro para os migrantes que buscam asilo nos EUA.No entanto, aumpara que a Guatemala não seja transformada em um terceiro país seguro para migrantes.Em comunicado, o, Kevin McAleenan,que esta" sobre o"causado pelos solicitantes de asilo que não buscam proteção urgente no primeiro país disponível, migrantes econômicos que carecem de um medo legítimo de serem perseguidos".americanaaos solicitantes de asilo que façam o, sem levar em conta sua rota, mas conta com umaparaNa, no entanto, osa esse respeito no qual reconhecem ocomo ""., que chegou à Casa Branca em janeiro de 2017 com anacional pela "" que, segundo sua opinião, se vive na fronteira com o México e acusou os países do Triângulo Norte da América Central (Honduras, Guatemala e El Salvador) de não fazerem o suficiente para conter o fluxo migratório.Semanas atrás, Trump alcançou umcom o governo do presidente do, para que reforçasse sua fronteira sul com a Guatemala e