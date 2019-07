Gastos dos consumidores sobem em junho nos EUA

Os gastos do consumidor nos Estados Unidos continuaram subindo em junho pelo quarto mês consecutivo, com aumentos especialmente em veículos, móveis e restaurantes, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira.

O aumento em junho deve-se à recuperação do setor de varejo no final do segundo trimestre, o que deve fortalecer o PIB (Produto Interno Bruto).

O inesperado resultado sólido surge em um momento em que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) está se preparando para reduzir as taxas de juros este mês, pela primeira vez em uma década, devido aos temores de uma desaceleração econômica global.

As vendas aumentaram 0,4% em junho, a US$ 519,9 bilhões, ajustadas pela sazonalidade, mais que o dobro do que os economistas esperavam e marcando um aumento de 3,4% em relação a junho do ano passado.

O aumento foi o mesmo de maio, depois de revisado para baixo 0,5%.

As vendas de carros subiram 0,7% em junho. Mas pesadas perdas foram registradas em postos de serviços, bem como em vendas de eletrônicos e grandes lojas.