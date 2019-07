Comunicado do Business Wire :HSEVEN

HSEVEN, o maior acelerador da África está lançando o "HSEVEN DISRUPT AFRICA" (HSEVEN REVOLUCIONA A ÁFRICA), um ambicioso programa de aceleração de startup elaborado para empreendores na diáspora de Marrocos e África. O programa com duração de 6 meses oferecerá um investimento de arranque de 150 mil euros além de um eventual investimento de 500 mil a 1,5 milhão de euros.

O programa HSEVEN DISRUPT AFRICA foi elaborado para apoiar empreendedores excepcionais a criar startups de alto impacto e tem como alvo startups em fase inicial e de arranque com dois a cinco fundadores, que estejam dispostos a influenciar a África através de serviços, produtos e modelos de negócios inovadores.

O programa terá início com uma chamada global para inscrições, seguido de uma exposição itinerante de seleção internacional em Nova York, Montreal, São Francisco, Xangai, Dubai, Londres, Amsterdã, Paris, Casablanca.

As startups selecionadas se beneficiarão de um investimento inicial de 150 mil euros no início do programa para 5 a 7% de capital próprio, seguido de um eventual investimento de 500 mil e 1,5 milhão de euros no final do programa. Esses investimentos serão concedidos através de uma parceria com uma empresa de capital de risco, a Azur Partners. O programa se beneficiará também de financiamento do Dutch Good Growth Fund (DGGF) e o programa Innov-Invest da Caisse Centrale de Garantie (CCG) com o apoio do Banco Mundial.

As startups receberão orientação estratégica e conhecimento especializado, acesso a redes-chave e capital através de nossas parceiras, Azur Partners, Fabernovel, Strategy&, PricewaterhouseCoopers (PwC), l'École Centrale, Amazon Web Services e as 50 principais empresas de capital de risco interessadas na África. Elas se beneficiarão também de orientação personalizada com mais de 350 orientadores marroquinos e internacionais. Para obter mais informações, acesse www.hseven.com.

As startups serão localizadas no campus de 12 mil pés quadrados da HSEVEN no centro da Marina de Casablanca. A chamada para inscrições já está aberta e 10 startups serão selecionadas para participar do programa.

"Traremos os melhores empreendedores marroquinos, africanos natos e africanos de coração do mundo todo para desenvolver startups impactantes de classe internacional", disse Amine Al-Hazzaz, fundador e diretor executivo da HSEVEN.

Sobre a HSEVEN:

A HSEVEN é o maior acelerador de startups na África com um campus de12 mil pés quadrados e uma capacidade de aceleração de 200 startups por ano.Atualmente, a HSEVEN está desenvolvendo um dos ecossistemas mais sólidos no continente africano para maximizar oportunidades para empreendedores e criar startups africanas de classe internacional para:

"Acelerar as startups que irão causar impacto no futuro de Marrocos e da África."

