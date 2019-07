Comunicado do Business Wire :YellowPepper

As empresas de tecnologia HST e YellowPepper anunciaram hoje a formação de uma aliança estratégica para promover pagamentos digitais e baseados em dispositivos na América Latina. O objetivo é expandir e aprimorar a experiência de compras com pagamento sem uso do dinheiro vivo por toda a América Latina e Caribe, implementando uma tecnologia de pagamentos segura e fácil de usar.

"É uma união estratégica em que cada parceiro oferece algo diferente e complementar. Ao fornecer as melhores soluções de cada empresa, a exemplo de tokenização, EMV 3D-Secure, P2P e Emissão instantânea de cartão, iremos acelerar a inovação das tecnologias de pagamento digital e fortalecer nossas posições no mercado latino-americano", afirmou Eduardo Cunha, Diretor executivo da HST.

"Nossos clientes desejam cada vez mais um fornecedor de serviços completos que os ajudem a acelerar o lançamento de seus produtos no mercado. Essa parceria estratégica com a HST nos ajudará a oferecer a nossos clientes as melhores soluções do mercado em uma plataforma simples e segura", declarou Serge Elkiner, cofundador e Diretor executivo da YellowPepper.

A HST e a YellowPepper se unirão em uma parceria estratégica para criar uma oferta consolidada em que os clientes poderão obter tudo o que necessitam em um único lugar. Juntas, as duas empresas oferecerão soluções de fintech a bancos e varejistas na região e agilizarão a inovação das tecnologias de pagamento digital.

Sobre a HST:

A HST é uma empresa de tecnologia de pagamentos com mais de 30 anos de experiência na oferta de soluções de software para o ecossistema financeiro. As soluções de auto-atendimento, emissão de cartão, comércio eletrônico e pagamento digital da HST são vendidas em toda a América Central, Caribe, América Latina e Estados Unidos para ajudar emissores, adquirentes e marcas de pagamento a oferecerem uma experiência de pagamento segura e simples a seus clientes. A missão da HST é tornar as transações eletrônicas mais seguras; atingimos este objetivo com a implementação de tecnologias de ponta como a tokenização e pagamentos remotos seguros. Para mais informações, visite www.hst.com.br.

Sobre a YellowPepper:

Fundada em 2004, a YellowPepper é a fintech pioneira na América Latina com tecnologia exclusiva e parcerias com as principais instituições financeiras e startups do setor. A YellowPepper oferece uma plataforma financeira digital que garante a consumidores, comerciantes, emissores e processadores os meios para revolucionar a experiência de compra. Com operações em seis países da América Latina, essa empresa com sede em Miami permite atualmente que mais de 6,6 milhões de usuários ativos mensais executem 565 milhões de transações ao ano, conectando-os a mais de 400 mil comerciantes. Para mais informações, visite www.yellowpepper.com.

