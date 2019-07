Von der Leyen tenta assegurar comando do Comissão Europeia nesta terça-feira

A ministra de Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, busca nesta terça-feira trair parlamentares suficientes para garantir o cargo de presidente da Comissão Europeia em votação secreta no Parlamento Europeu durante a tarde. A alemã prometeu aos parlamentares que colocará as questões climáticas e sociais no centro de seu programa nos próximos cinco anos, enquanto busca reunir os 374 votos necessários, de 747 no total.



Von der Leyen foi a candidata de última hora para suceder Jean-Claude Juncker que os líderes da UE concordaram como parte de indicações feitas a cargos importantes da União Europeia decididos no início deste mês. O primeiro-ministro belga, Charles Michel, foi nomeado presidente do Conselho Europeu, enquanto a francesa Christine Lagarde foi indicada para a presidência do Banco Central Europeu (BCE).



Enfrentando questões dos parlamentares, Von der Leyen disse que concordaria com outra extensão do Brexit se o Reino Unido precisasse assegurar uma retirada ordenada do bloco. Os britânicos devem deixar a UE em 31 de outubro, o que indica um atraso de meio ano a partir da data original do divórcio. "Eu estou pronta para uma nova prorrogação da data do Brexit se mais tempo for necessário", disse Von der Leyen aos legisladores da UE nesta terça-feira. Fonte: Associated Press.