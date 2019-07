Fome na América Latina atinge 42,5 milhões, diz ONU

O número de pessoas atingidas pela fome na América Latina e no Caribe cresceu em 2018 pelo terceiro ano consecutivo e já afeta 42,5 milhões de pessoas, em parte pela desaceleração econômica e pela situação na Venezuela, indicou ontem um relatório da ONU.



Segundo o documento, a porcentagem de pessoas que passam fome aumentou de 6,2% da população, em 2015, para 6,5%, em 2017, um nível que se manteve em 2018. É na América do Sul onde vive a maioria das pessoas desnutridas da região. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.