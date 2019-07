Comunicado do Business Wire :ResMed Inc.

ResMed Inc. (NYSE: RMD, ASX: RMD) anunciou hoje a fixação de preços e fechamento bem-sucedido de uma oferta de emissão de títulos no mercado privado de um valor principal de US$ 250.000.000 em notas de crédito a 3,24%, com vencimento em 10 de julho de 2026, e de um valor principal de US$ 250.000.000 em notas de crédito a 3,45%, com vencimento em 10 de julho de 2029.

Os recursos líquidos obtidos com a oferta serão de aproximadamente US$ 498 milhões, após a dedução de taxas e despesas incorridas estimadas. Os recursos líquidos serão usados para liquidar empréstimos atuais feitos sobre a linha de crédito revolvente sem garantia da ResMed. As notas de crédito são obrigações sem garantia da ResMed e garantidas conjunta e solidariamente por cada Garantidor subsidiário.

"Temos o prazer de completar esta oferta no mercado privado americano em condições atraentes", disse Brett Sandercock, diretor financeiro da ResMed. "A transação alonga significativamente nosso perfil médio de vencimento de dívida e proporciona uma melhor visibilidade dos nossos custos de financiamento em longo prazo".

Essa oferta no mercado privado é isenta dos requisitos de registro da Lei de Títulos Mobiliários de 1933. As notas foram oferecidas e vendidas a investidores qualificados em uma transação isenta não envolvendo uma oferta pública, de acordo com a seção 4(2) da Lei de Títulos Mobiliários. Consulte a documentação da ResMed enviada ao SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) para obter mais informações a respeito das notas, incluindo uma cópia do contrato de aquisição das notas.

Nossas plataformas abrangentes de software ambulatorial prestam apoio aos profissionais e cuidadores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis em casa ou no ambiente de tratamento de sua preferência.

Declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diversos daqueles previstos nas referidas declarações prospectivas.

