China e EUA fazem novos contatos telefônicos, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos Steven Mnuchin anunciou nesta segunda-feira um novo contato telefônico de "alto nível" nesta semana con seu par chinês para tentar superar a guerra comercial.

"O embaixador (Robert) Lighthizer e eu tivemos várias conversas sobre a China com nossos homólogos. Prevemos ter outra, de alto nível, nesta semana", declarou durante coletiva de imprensa.

"Se realizamos progressos importantes, há fortes possibilidades de irmos (à China) mais tarde", acrescentou.

Na semana passada, negociadores chineses e americanos retomara o diálogo por telefone.

Um dos principais assessores comerciais do presidente Donald Trump, Peter Navarro, anunciou que uma delegação americana conduzida por Lighthizer e Mnuchin viajaria a Pequim "em um futuro muito próximo" para tentar concluir uma guerra comercial que dura mais de um ano.

As tensões comerciais tiveram um impacto no crescimento chinês no segundo trimestre, período em que o Produto Interno Bruto (PIB) asiático aumentou 6,2%, sua pior evolução em 27 anos, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela China.

Esse número, no entanto, permanece dentro das expectativas das autoridades chinesas, que previram um crescimento entre 6% e 6,5% para este ano, contra 6,6% em 2018.

"Milhares de empresas estão deixando a China como resultado das tarifas dos EUA", tuitou Donald Trump na segunda-feira. "É por isso que a China quer chegar a um acordo", acrescentou.