Petróleo fecha com leve queda

Os preços do petróleo fecharam em baixa, com o afastamento da tormenta tropical Barry do Golfo do México sem causar grandes prejuízos.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para agosto caiu 63 centavos, a 59,58 dólares.

Já o Brent do Mar do Norte para entrega setembro recuou 24 centavos, a 66,48 dólares, no mercado de Londres.

"O petróleo e as operações das refinarias já estão se recuperando do efeito da tempestade tropical Barry", declarou Phil Flynn, da consultoria Price Futures Group.

Diversas plataformas em alto mar tinham suspendido suas atividades à medida que o fenômeno climático se aproximava, o que estimulou a alta dos preços no fim da semana passada.

Durante a semana, o Brent teve alta de 3,9%, e o WTI, de 4,7%.