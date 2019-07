Comunicado do Business Wire :Mouser Electronics, Inc.

Mouser Electronics, Inc. anuncia hoje um novo acordo de distribuição global com a Xilinx, Inc., líder em computação adaptável e inteligente, para estocar um dos portfólios mais amplos do setor de produtos Xilinx, incluindo downloads digitais de software de desenvolvimento e IP. A Xilinx é a inventora do FPGA, sistema de chips programáveis em hardware (SoCs) e da plataforma de aceleração de computação adaptável (ACAP), projetada para oferecer a tecnologia de processador mais dinâmica do setor e possibilitar o mundo adaptável, inteligente e conectado ao futuro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005614/pt/

Para saber mais, visite www.mouser.com/xilinx.

"A Xilinx é líder no setor e inovadora comprovada em novas tecnologias. Estamos muito entusiasmados em expandir nosso portfólio de produtos para nossos clientes, oferecendo agora um amplo conjunto de produtos e ferramentas da Xilinx em estoque", disse Glenn Smith, Presidente e CEO da Mouser. "Estamos ansiosos para ajudar a Xilinx a expandir sua base de clientes e receitas globais com nosso foco em comércio eletrônico e lançamentos de novos produtos para engenheiros de projeto".

"Com o excepcional atendimento ao cliente da Mouser para engenheiros, logística de classe mundial e ampla base de clientes, estamos muito entusiasmados em adicioná-los ao nosso canal de distribuição global", disse Mark Wadlington, vice-presidente sênior de vendas globais da Xilinx. "Esperamos que isso seja o começo de um longo e bem-sucedido relacionamento".

A Mouser está estocando toda a gama de produtos da Xilinx, incluindo Zynq SoCs e MPSoCs, além de ACAPS, FPGAs, ICs 3D, RFSoCs, placas aceleradoras, placas de avaliação, sistema em módulos, placas de mezanino FPGA, plataformas de desenvolvimento embarcadas e muito mais para ajudar a agilizar processo de design.

Para mais informações sobre a Xilinx e para visualizar toda a linha de produtos Xilinx agora disponível na Mouser Electronics, visite www.mouser.com/xilinx.

Com sua ampla linha de produtos e atendimento inigualável ao cliente, a Mouser se esforça para capacitar a inovação entre engenheiros de projeto e compradores, oferecendo tecnologias avançadas. A Mouser estoca a mais ampla seleção do mundo dos semicondutores e componentes eletrônicos mais recentes para os mais novos projetos de design. O site da Mouser Electronics é continuamente atualizado e oferece métodos avançados de pesquisa para ajudar os clientes a localizar rapidamente no estoque. A Mouser.com também abriga planilhas de dados, projetos de referência específicos para fornecedores, notas de aplicação, informações técnicas de projeto e ferramentas de engenharia.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics, uma empresa da Berkshire Hathaway, é uma distribuidora de componentes eletrônicos e semicondutores, autorizada e premiada, focada em rápidas introduções de novos produtos de seus parceiros de fabricação para engenheiros e compradores de projetos eletrônicos. O site do distribuidor global, Mouser.com, está disponível em vários idiomas e moedas e apresenta mais de 5 milhões de produtos de mais de 750 fabricantes. A Mouser oferece 25 locais de suporte em todo o mundo para fornecer o melhor atendimento ao cliente e envios em todo o mundo para mais de 600.000 clientes em mais de 220 países / territórios, a partir de suas instalações de 750.000 pés2 ao sul de Dallas, Texas. Para mais informações, visite www.mouser.com.

Marcas registradas

Mouser e Mouser Electronics são marcas registradas da Mouser Electronics, Inc. Todos os outros produtos, logotipos e nomes de empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005614/pt/

Para mais informações, contate: Kevin Hess, Mouser Electronics Vice-presidente sênior de marketing +1 (817) 804-3833 Kevin.Hess@mouser.com

Para informações sobre a imprensa, contate: Kelly DeGarmo, Mouser Electronics Gerente de Comunicação Corporativa e Relações com a Mídia +1 (817) 804-7764 Kelly.DeGarmo@mouser.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.