Comunicado do Business Wire :Värde Partners

Värde Partners, uma empresa global com liderança em investimentos alternativos, anunciou hoje que Ilfryn Carstairs se unirá a George Hicks, cofundador e diretor executivo, como codiretor executivo, a partir de 1º de janeiro de 2020. George, que cofundou a Värde Partners 25 anos atrás, pretende fazer a transição para um cargo de presidente executivo do conselho em 2022. Ilfryn permanecerá em seu cargo como CIO.

"A transição é um processo e envolve toda a empresa. Os cargos que eu e Ilfryn vamos desempenhar são apenas parte desse processo em que uma nova geração de líderes sucede os fundadores", disse George. "Ilfryn venho trabalhar conosco nessa jornada há 12 anos e cresceu tanto como investidor como líder. Sua capacidade em ambas as atividades permitirão à Värde continuar a oferecer o melhor aos nossos investidores e ajudará a garantir a manutenção de nossa forte cultura por muito mais tempo no futuro."

Ilfryn é sócio e codiretor de investimentos e supervisiona a estratégia de investimentos globais da Värde. Ele preside conjuntamente a comissão de investimentos da empresa. Com base em Singapura desde 2017, ele ingressou na empresa em 2006 em Londres e exerceu um papel fundamental na construção da equipe e dos negócios da Värde na Europa e na Ásia. Antes de ser nomeado codiretor de investimentos em 2017, ele exerceu a função de cochefe de crédito corporativo e negociado, ficando responsável por gerenciar globalmente as atividades de investimento líquido da Värde.

Originalmente da Austrália, Ilfryn recebeu um grau de bacharel em ciências com honras de primeira classe da Universidade de Queensland, Austrália, e tem um M.B.A. da INSEAD, França.

George cofundou a empresa em 1993 com Marcia Page, atualmente presidente executiva, e Greg McMillan (aposentado de 2008) nos primeiros dias da indústria de investimentos alternativos. Desde então, a empresa investiu mais de US$ 60 bilhões e se transformou em uma empresa de sucesso investindo em um conjunto diversificado de estratégias no mundo inteiro.

Sobre a Värde Partners

A Värde Partners é uma empresa global de investimentos alternativos de US$ 14 bilhões, que utiliza uma abordagem baseada em valor para investir em uma ampla variedade de áreas geográficas, segmentos e tipos de ativos, incluindo crédito corporativo e comercial, imóveis, hipotecas, serviços financeiros, ativos reais e infraestrutura. A empresa patrocina e gerencia uma família de fundos de investimentos privados com uma base global de investidores, que inclui fundações e doações, planos de pensão, seguradoras, outros investidores institucionais, além de clientes particulares. Agora em sua terceira década, a Värde emprega mais de 300 pessoas no mundo inteiro com sedes regionais em Minneapolis, Londres e Singapura. www.varde.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005605/pt/

Andrea Raphael Diretor global de Comunicações e Assuntos Públicos 212-321-3784 communications@varde.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.