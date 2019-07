Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Até 2020, mais de 24 bilhões de dispositivos estarão conectados1, oferecendo aos consumidores uma enorme variedade de novos serviços. Isso significa mais de quatro dispositivos por pessoa. Um grande desafio para as operadoras será oferecer uma ótima cobertura, mantendo o ritmo da crescente demanda. A Deutsche Telekom optou pela solução Smart Connect Entitlement da IDEMIA para os sócios europeus com o objetivo de melhorar a experiência do usuário.

Os dispositivos móveis, vestíveis e portáteis conectados estão evoluindo de maneira constante, integrando novos recursos que facilitam nossas vidas. Para garantir uma experiência perfeita de usuário, os fabricantes de dispositivos estão introduzindo especificações de direitos para otimizar a maneira como os aparelhos e as redes interagem. O Smart Connect Entitlement da IDEMIA faz parte da Smart Connect Platform, uma solução completa para as operadoras de telefonia móvel que desejam oferecer suporte a dispositivos eSIM. Ao ser compatível com os sistemas iOS e Android, esta solução flexível baseada na nuvem requer uma integração de rede não invasiva para operadoras móveis. Elas podem implementar com mais eficiência e rapidez o Smart Connect Entitlement para a autenticação de dispositivos e de assinantes, autorização de direitos, notificações de assinatura/mensagem, gerenciamento de VoLTE e de VoWiFi, além de registro de recurso gratuito de SMS.

A Deutsche Telekomescolheu a solução da IDEMIA para potencializar seus esforços a fim de acelerar o lançamento de dispositivos habilitados para eSIM em suas afiliadas na Europa. O Smart Connect Entitlement da IDEMIA garante que a Deutsche Telekom sempre conte com as especificações mais recentes do fabricante para dar suporte a smartphones, wearables e tablets em uma plataforma econômica e fácil de implementar.

O vice-presidente de Conectividade de Domínio Digital da IDEMIA, Emir Aboulhosn, disse: "Nossa solução flexível, escalável e baseada na nuvem certamente vai estimular os esforços da Deutsche Telekom em lançar dispositivos habilitados para eSIM na Europa, já que suporta múltiplos fabricantes, atende às suas especificações de direitos e é fácil de introduzir e adicionar suas várias redes afiliadas em uma única plataforma".

O vice-presidente internacional de Tecnologia e Serviços da Deutsche Telekom, Hans-Artur Panse, confirmou: "Para nós, como Deutsche Telekom, é muito importante estarmos preparados para o futuro digital, onde dispositivos móveis sem cartões SIM físicos ou telas estão se tornando cada vez mais comuns. Nossos clientes esperam conectar seus dispositivos com facilidade e sem problemas. O serviço de direitos é um pré-requisito para fornecer uma experiência de usuário automatizada e melhorada. Estamos felizes em poder estender nossa parceria com a IDEMIA através da instalação de uma solução central de serviço de direitos para as empresas europeias. Com a IDEMIA, já introduzimos com sucesso o eSIM do consumidor com o SM-DP+. A solução de direitos da IDEMIA nos convenceu em função da sua solidez futura, bem como a experiência da IDEMIA com produtos e processos do fabricante".

