EUA vetarão pedidos de asilo feitos por imigrantes na fronteira com o México

O governo dos Estados Unidos vetou pedidos de asilo feitos na fronteira do país com o México a imigrantes oriundos de outros países da América Central.



De acordo com um decreto publicado nesta segunda-feira, 15, pelo governo de Donald Trump, solicitantes de asilo que passam por um outro país antes de chegar aos EUA não poderão mais fazer a requisição ao governo americano. O decreto entra em vigor na terça-feira, dia 16.



O decreto deve ser contestado na Justiça. Pelas regras atuais, qualquer refugiado pode solicitar asilo no país, independentemente de como ele chega nos Estados Unidos. (Com agências internacionais)