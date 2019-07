Atividade industrial se recupera na região de Nova York

A atividade industrial se recuperou na região de Nova York em julho, após uma forte desaceleração no mês anterior, quando a cifra foi negativa pela primeira vez em mais de dois anos, de acordo com o índice mensal do Empire State publicado nesta segunda-feira.

Este indicador compilado pelo Fed de New York subiu 13 pontos para 4.2.

O índice de atividade industrial da área de Nova York é considerado um termômetro para o resto do país.

A categoria de novas encomendas se recuperou, mas permanece ligeiramente no vermelho, em -1,5, em julho, contra -12 de junho.

A pesquisa indica que 30% das empresas pesquisadas neste mês encontraram melhora no ambiente de negócios, ante os 22% no mês anterior, enquanto 26% observam uma deterioração, abaixo de 30% em junho.