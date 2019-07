Primeiro caso confirmado de ebola na cidade de Gomo

Um primeiro caso de febre hemorrágica ebola foi registrado no domingo em Goma, a maior cidade afetada desde o início da epidemia na República Democrática do Congo (RDC), anunciou o ministério da Saúde.

O paciente é um homem que chegou no domingo de ônibus a Goma - cidade de um milhão de habitantes - com outros 18 passageiros e o motorista procedentes de Butembo, um dos principais focos da doença na província de Kivu-Norte.

"Os resultados confirmaram positivo para ebola", afirmou o ministério. Os demais ocupantes do ônibus foram identificados e a vacinação começa nesta segunda-feira.

A atual epidemia no leste da RDC, iniciada em agosto do ano passado, é a segunda mais importante na história da doença, depois da que matou quase 11.000 pessoas no oeste da África (Guiné, Libéria, Serra Leoa) em 2013-2014.

O surto provocou 1.655 mortes, de acordo com um boletim divulgado no sábado pelo governo.

Dois líderes comunitários que trabalhavam nas campanhas de prevenção contra o ebola foram assassinados em suas residências no fim de semana na região leste do país, de acordo com o ministério da Saúde.