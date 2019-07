Comunicado do Business Wire :TRIGO Group

O Grupo TRIGO foi selecionado pela Toyota como seu único fornecedor em atividades de controle de qualidade, inspeção e gerenciamento.

Há mais de 20 anos, a TRIGO oferece soluções de gerenciamento de qualidade voltadas principalmente para as indústrias automotiva e aeroespacial, e agora é considerada uma das principais fornecedoras de qualidade do mundo. Mais além dos serviços padrão da indústria, como controle de qualidade e inspeção, a TRIGO oferece uma gama completa de serviços, incluindo logística de qualidade, retrabalho, remarketing, auditoria e capacitação - abrangendo todas as fases do processo de produção.

A TRIGO está presente na Toyota Onnaing desde 2001, com mais de 40 colaboradores. Ao impulsionar a parceria a um nível mais alto em todos esses anos, a TRIGO desenvolveu soluções adicionais, como os veículos de remarketing ou a modernização de veículos e serviços complexos de retrabalho.

Alexa Stefanovic, diretora da TRIGO France, afirmou: "Estamos orgulhosos em apoiar a Toyota Onnaing e seus objetivos de aumentar a produção até 2020. Planejamos oferecer ao nosso parceiro soluções altamente personalizadas que atendam aos seus requisitos".

Hoje, a Toyota Onnaing é considerada uma das melhores fábricas da Europa, especialmente por causa do seu modelo Toyota Yaris, um veículo com uma excelente reputação no mercado. Anunciado no ano passado, o projeto de modernização da planta visa integrar o TNGA (sigla em inglês para "A Nova Arquitetura Global") em seu processo de fabricação.

Além disso, a Toyota Onnaing é considerada uma iniciativa-piloto que coloca a sustentabilidade ambiental no centro de sua estratégia de desenvolvimento, sendo um compromisso social compartilhado com a TRIGO (premiado com o EcoVadis em 2018).

A parceria inclui ainda a digitalização das atividades no local e dos processos de qualidade, com planos de implementar ferramentas de Planejamento de Recursos Empresariais desenvolvidas por especialistas da TRIGO - chamadas de "TRIGO Audit", "Data Entry" e "Customer Portal" -, demonstrando, mais uma vez, uma era de colaboração ampliada com a Toyota que estende as atividades de qualidade padrão.

Sobre o Grupo TRIGOFundado em 1997, o Grupo TRIGO é um fornecedor de soluções globais de qualidade para o setor de transportes, focado nas indústrias automotiva e aeroespacial. Com mais de 10 mil profissionais em 25 países, a TRIGO oferece um portfólio completo de serviços, incluindo engenharia de qualidade, retrabalho, inspeção, auditoria, capacitação, consultoria e gestão de projetos. Acesse: https://trigo-group.com

