Turquia recebe mais partes do sistema de defesa russo S-400

O Ministério de Defesa da Turquia afirmou nesta segunda-feira que mais dois aviões de carga russos pousaram em um campo próximo à capital, enquanto a Rússia continua a entregar partes de seu sistema de defesa de mísseis S-400 à Turquia, desafiando as objeções dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



Em seu perfil no Twitter, o ministério disse que os outros dois aviões chegarão à Base Aérea de Murted com componentes do sistema russo pelo quarto dia consecutivo. Eles foram o oitavo e o nono aviões a pousar em Murted desde sexta-feira.



OS EUA repetidamente advertiram a Turquia que irão impor sanções ao país membro da Otan e que excluirão os turcos do programa de caças furtivos F-35 de Ancara não suspender a compra do S-400. A Turquia se recusou a ceder às pressões americanas e apontou que a compra do sistema de defesa russo é uma questão de soberania nacional. Fonte: Associated Press.