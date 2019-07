Neymar se apresentará nesta segunda ao PSG, afirma assessoria

Neymar comparecerá nesta segunda-feira ao Paris Saint-Germain, confirmou neste domingo, no Brasil, a assessoria de imprensa do jogador, um dia depois de ele ter feito acenos polêmicos ao Barcelona, minimizados por seu pai.

"Ele se apresentará amanhã ao clube", afirmou à AFP um membro de sua assessoria, dizendo desconhecer o horário exato.

O retorno do atacante brasileiro de 27 anos aos treinos deve acontecer uma semana mais tarde do que o programado pelo PSG. Em entrevista divulgada ontem pelo Oh My Goal, Neymar disse que a goleada de 6 x1 sobre o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2017, quando defendia o Barcelona, é uma de suas melhores recordações como jogador.

Neymar Santos, pai e representante do jogador, disse no Instagram que as declarações de Neymar foram tiradas de contexto, e lembrou que o filho já havia se referido a tal partida como uma das mais importantes de sua carreira.

"Em momento algum ele faltou com o respeito ao PSG ou aos atletas que disputaram aquela partida, alguns deles seus companheiros de clube na França", publicou o pai de Neymar. "Não são poucos os jornalistas e torcedores em todo o mundo que consideram essa a partida mais marcante do atleta defendendo um clube. Então, por que a polêmica desta vez?"