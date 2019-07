Alemanha, França e Reino Unido pedem o fim da escalada das tensões por questão nuclear iraniana

Os governos da Alemanha, França e Reino Unido pediram "o fim da escalada de tensões (relativas ao acordo nuclear iraniano) e a retomada do diálogo", num comunicado conjunto divulgado neste domingo.

"Acreditamos que chegou a hora de agir com responsabilidade (...), os riscos são tais que é necessário que as partes parem e reflitam sobre as possíveis consequências de suas ações", apontam os três países, que assinaram o acordo nuclear com Irã de 2015.

A continuidade do acordo "depende do respeito total do Irã por suas obrigações", informam os países europeus, advertindo que "sinais de boa vontade de todos os lados" são urgentemente necessários.

"Por outro lado, nossos três países estão profundamente preocupados pelos ataques que presenciamos no Golfo" e pela " deterioração da situação de segurança na região", - continua a declaração divulgada neste domingo.

Um ano após a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo de 2015, o Irã decidiu em maio passado elevar suas reservas de água pesada e urânio enriquecido acima dos limites estabelecidos.

Em resposta, o presidente americano, Donald Trump, impôs novas sanções de seu país a vários setores econômicos iranianos, desatando assim uma série de reações por parte de Teerã.