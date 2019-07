Atentado a bomba contra gasoduto no centro da Síria

Um ataque a bomba contra um gasoduto no centro da Síria neste domingo, desativou as atividade no local, informou a agência oficial de notícias Sana, sem indicar se havia vítimas ou a autoria do atentado.

A ação foi confirmada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), acrescentando que o gasoduto está localizado em Badiya, no centro do país, onde operam extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) que estão em confronto com o regime do presidente Bashar al-Assad .

Neste gasoduto são transportados

diariamente 2,5 milhões de metros cúbicos de gás entre o campo gasífero de Chaer, o maior do país, e a usina de gás de Ebla, na província central de Homs, de acordo com a Sana.