A tensão tomou conta na tarde deste domingo da avenida turística Champs Elysées, em Paris, onde manifestantes do movimento "coletes amarelos" entraram em confronto com policiais, constataram jornalistas da AFP.

No final do desfile militar de 14 de julho, marcando o feriado nacional francês da Queda da Batilha, "coletes amarelos", que não usavam seu emblemático colete fluorescente, tentaram erigir obstáculos na avenida enquanto a polícia tentava dispersá-los com gás lacrimogêneo.