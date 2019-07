May não participará do desfile militar do 14 de Julho em Paris

A primeira-ministra britânica, Theresa May, não assistirá ao desfile militar do 14 de Julho, em Paris, e será representada pelo vice-primeiro-ministro David Lidington - informou um porta-voz do governo britânico à AFP neste sábado (13).

May, cujo sucessor deve ser conhecido dentro de dez dias, não irá à França para a celebração da festa nacional.

A premiê entregará o cargo em 24 de julho, após a votação dos membros de seu partido conservador, que escolherão entre dois candidatos: Boris Johnson e Jeremy Hunt, o ex e o atual ministro das Relações Exteriores, respectivamente.

No domingo, o presidente francês, Emmanuel Macron, recebe no Palácio do Eliseu, em Paris, várias lideranças europeias, incluindo a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.