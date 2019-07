Policial francês confunde depoimento com encontro amoroso em delegacia

Em uma delegacia da França, um policial cometeu uma "gafe" ao fazer carícias em um homem que acreditava ser um pretendente que conheceu através da Internet e que convidara a ir ao seu local de trabalho, mas que na verdade era uma outra pessoa, que estava ali convocado para um depoimento.

Por conta dessa confusão, o policial que trabalha na delegacia de Ruan, no departamento Loiret, está sendo processado por assédio sexual e o caso é investigado pela Inspeção Geral da Polícia Nacional (IGPN).

De acordo com as informações, o policial marcou um encontro na delegacia onde trabalha com um pretendente que conheceu em um site de relacionamento.

Ao chegar ao local de trabalho, o agente viu uma pessoa que acreditava ser seu pretendente e o convidou para ir até seu gabinete. Quando estavam a sós, o policial pediu para o homem abaixar as calças, que atendeu o pedido por achar que se tratava de uma revista.

Depois, o policial passou a fazer carícias íntimas no suposto pretendente e se despiu em seguida, até se dar conta do equívoco que estava cometendo.

De acordo com as autoridades, o policial está afastado das atividades profissionais por doença.