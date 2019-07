Polícia britânica abre investigação criminal por vazamento de críticas a Trump

A Scotland Yard anunciou na noite desta sexta-feira que abriu uma investigação criminal sobre o vazamento para a imprensa de mensagens diplomáticas criticando o presidente americano, Donald Trump, que acabaram levando à renúncia do embaixador britânico em Washington.

"A unidade antiterrorista da polícia metropolitana [de Londres], que tem a responsabilidade nacional de investigar os crimes relacionados a segredos oficiais, abriu uma investigação criminal", anunciou o diretor-adjunto da Scotland Yard, Neil Basu.

"Tendo em conta as consequências amplamente comunicadas [pela imprensa] deste vazamento, estou convencido de que isto prejudicou as relações internacionais do Reino Unido e é do interesse público levar à Justiça os responsáveis", acrescentou Basu.

Em telegramas publicados pela imprensa no sábado passado, o embaixador britânico, Kim Darroch, qualificou Donald Trump de "instável" e "incompetente", e chamou a administração americana de "disfuncional".

Donald Trump reagiu na segunda-feira garantindo que não manteria mais qualquer relação com Kim Darroch, um "cara estúpido", e também criticou a primeira-ministra conservadora em final de mandato, Theresa May, que manifestou seu apoio ao diplomata.

O embaixador anunciou finalmente sua demissão na quarta-feira, uma saída que May considerou "muito lamentável".

O governo britânico anunciou a abertura de uma investigação para identificar os responsáveis pelo vazamento, que permitiu ao jornal The Mail on Sunday publicar os relatórios confidenciais.

Donald Trump, aparentemente mais calmo, desejou nesta sexta-feira "boa sorte" ao embaixador britânico e declarou a jornalistas em Washington que Londres precisa resolver seu "problema de vazamento".