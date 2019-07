Hezbolah diz que Irã pode bombardear Israel em caso de guerra

O chefe do movimento xiita libanês Hezbolah, apoiado por Teerã, afirmou nesta sexta-feira (12) que Israel não seria "neutro" em caso de conflito entre Irã e Estados Unidos.

"O Irã tem a capacidade de bombardear Israel com força e ferocidade", acrescentou Hassan Nasralah em entrevista divulgada pelo canal de televisão do Hezbolah, Al Manar.

Nasralah também informou sobre a redução do número de seus combatentes que atuam junto às forças do regime de Damasco na guerra na Síria.

"Estamos presentes em todas as áreas onde estávamos no passado. Continuamos lá, mas já não precisamos ser tão numerosos caso não haja uma verdadeira necessidade", declarou em uma entrevista difundida no canal de televisão Al Manar.