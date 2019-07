Candidatos a primeiro-ministro querem Brexit sem 'salvaguarda' irlandesa

Os dois candidatos ao cargo de primeiro-ministro britânico, Boris Johnson e Jeremy Hunt, querem fechar um acordo sobre o Brexit com a União Europeia (UE) sem o polêmico mecanismo de "salvaguarda", disseram à BBC nesta sexta-feira.

"Teremos um acordo entre agora e 31 de outubro", a data do Brexit, inicialmente previsto para 29 de março, mas adiado duas vezes, disse Boris Johnson.

"O que eles devem fazer", disse ele em referência aos líderes da UE, "é pegar as 175 páginas da salvaguarda irlandesa e apagá-las", acrescentou, considerando que uma solução alternativa poderia ser encontrada no contexto de um acordo de livre-comércio entre o Reino Unido e o bloco.

A "salvaguarda" ("backstop" em inglês) é um mecanismo destinado a impedir a reintegração de uma fronteira difícil na ilha da Irlanda por temer o enfraquecimento dos Acordos de Paz de 1998, que pôs fim a 30 anos de conflito sangrento.

Ela só entraria em vigor após o período de transição e se não for possível encontrar uma solução melhor no quadro do futuro relacionamento, que deverá assumir a forma de um grande acordo de livre-comércio. A salvaguarda prevê que a província britânica da Irlanda do Norte continuará a ser governada pelas regras do mercado único europeu, o que permitiria que a fronteira com a vizinha República da Irlanda se mantivesse aberta.

E para não impor barreiras administrativas entre aquela província e o resto do país, todo o Reino Unido permaneceria na união aduaneira europeia.

Os defensores de uma saída "dura" temem que esse mecanismo mantenha o país permanentemente preso nas redes europeias.

Também entrevistado pela BBC, Jeremy Hunt também disse que queria mudar a "salvaguarda" para a obtenção de aprovação dos deputados britânicos, que rejeitaram três vezes o acordo de saída negociado pela primeira-ministra Theresa May com a UE.