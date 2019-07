Petróleo fecha semana em alta

O petróleo fechou nesta sexta-feira com leve alta uma semana marcada pela tensão com o Irã, uma tempestade tropical nos Estados Unidos e o temor persistente pela demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro teve alta de 20 centavos, a 66,72 dólares no mercado de Londres.

No de Nova York, o barril de WTI para agosto fechou em alta, a 60,21 dólares.

No acumulado da semana, o Brent avançou 3,9% e o WTI 4,7%.

"Os astros se alinharam nesta semana para fazer os preços subirem", disse Martijn Rats, da Morgan Stanley.