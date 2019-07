China diz que irá impor sanções a empresas dos EUA que venderem armas para Taiwan

A China informou que irá impor sanções a empresas americanas que participarem da venda de armas para Taiwan, depois que Washington aprovou vender US$ 2,2 bilhões em tanques, mísseis e equipamentos militares. Nesta sexta-feira, 12, o Ministério de Relações Exteriores chinês disse que as vendas de armas "prejudicaram a soberania e a segurança nacional da China" e que as sanções eram necessárias para salvaguardar seus interesses nacionais.



No início da semana, a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa, que integra o Pentágono, notificou o Congresso americano para a venda de armas, incluindo 108 tanques M1 A2T Abrams, veículos blindados Hercules, transportadores de equipamentos pesados e mísseis antiaéreos Stinger. O anúncio da venda testa ainda mais as relações entre os Estados Unidos e a China, já pressionadas por prolongadas tensões comerciais. Fonte: Dow Jones Newswires.