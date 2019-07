Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales, líder mundial em segurança digital, e a Tata Communications, líder mundial em fornecimento de infraestrutura digital, anunciam uma parceria para o desenvolvimento de uma solução global e segura de conectividade da Internet das Coisas (IoT). A plataforma de IoT e mobilidade Tata Communications MOVE? e a oferta de identidade digital garantida T-Sure da Thales destinam-se a desbloquear o valor em dados gerados por dispositivos conectados, como veículos, mantendo a integridade e a segurança dos dados da IoT.

Na recente pesquisa mundial da Tata Communications, Ciclo do Progresso1, 30% dos tomadores de decisão em TI citaram a segurança e 25% citaram questões de privacidade como as maiores barreiras para a adoção da IoT. As habilidades combinadas da Tata Communications e da Thales têm como objetivo reduzir estas barreiras e possibilitar que as empresas e fabricantes aproveitem ao máximo o potencial de transformação da IoT ao oferecer a eles a tranquilidade de que os dados essenciais da IoT estão protegidos contra ataques cibernéticos.

A Thales oferecerá a sua solução de identidade digital garantida T-Sure para ajudar a proteger dados em repouso e em movimento, garantindo proteção por meio de camadas de criptografia no nível do dispositivo e da rede. A Thales também fornecerá à Tata Communications uma plataforma segura para a administração do ciclo de vida dos dispositivos de IoT com uma plataforma RSP compatível com a GSMA e um cartão SIM com capacidade para IoT robusto do portfólio da Gemalto. As duas empresas buscam realizar uma série de provas de conceitos com clientes para testar esta solução em ação.

Em um mundo hiperconectado, a necessidade de proteger os dados da IoT é uma grande preocupação para o setor automotivo, diante dos avanços dos carros conectados e veículos autônomos, juntamente com a ameaça contínua de ataques cibernéticos. As comunicações de veículos à infraestrutura (V2I) e de veículo a veículo (V2V) são fundamentais para revelar o valor dos dados gerados pelos veículos para aplicações de análise, como padrões de direção, serviços de emergência ou manutenção preventiva.

A solução da Thales e da Tata Communications possibilitará a proteção dos dados que os veículos carregam e oferecer controle sobre aplicações de dados e análises, mantendo as ameaças cibernéticas à distância. Assim, o fabricante será capaz de coletar os dados por meio do SIM para garantir que o veículo funciona com segurança, a montadora poderá usar o SIM para acompanhar o registro de manutenção e o proprietário do carro poderá confiar que as suas informações privadas permanecem privadas.

"A única coisa que permitirá que a IoT cumpra o seu potencial e traga inovações, como veículos autônomos, é a conectividade de dados totalmente confiável e segura. A união da experiência da Tata no setor automotivo com a posição de liderança da Thales em segurança de dados, segurança da IoT e segurança cibernética, reforçada pela integração da Gemalto, incentiva uma oferta que dará aos usuários finais total confiança na integridade dos seus dados, enquanto abre novas oportunidades de negócios aos fabricantes", afirma Gareth Williams, vice-presidente de Comunicações Seguras e Sistemas de Informação na Thales

1Mais de 1.600 tomadores de decisão de negócios foram entrevistados no final de 2018 em relação ao "Ciclo de Progresso" em 10 países: Alemanha, França, Reino Unido, Hong Kong, Singapura, Índia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, EUA e Canadá. A pesquisa foi encomendada pela Tata Communications.

"A IoT pode transformar o modo como as empresas atuam e como as pessoas se envolvem umas com as outras e com todas as "coisas". A proteção de dados contra ataques cibernéticos em dispositivos e na rede é essencial para acelerar a adoção da IoT no mundo inteiro. Combinar o Tata Communications MOVE? com a solução T-Sure da Thales ajuda as empresas a adotar a IoT com confiança e nos aproxima do nosso objetivo de realizar a nossa visão para um mundo onde tudo pode nascer conectado e seguro", afirma Anthony Bartolo, diretor de Produto na Tata Communications.

-0- *T Notas aos editores A plataforma TVE Communications MOVE? faz parte do objetivo da empresa de criar uma experiência em mobilidade realmente sem fronteiras para pessoas e coisas, assim como facilitar o crescimento dos seus clientes e parceiros no mercado mundial da IoT. Ela é sustentada pela rede global da Tata Communications, que hoje conecta 4 de 5 assinantes de mobilidade e transporta cerca de 30% das rotas de Internet do mundo. A T-Sure da Thales é uma solução de identidade digital garantida, que aproveita décadas de experiência da empresa no desenvolvimento e fornecimento de sistemas confiáveis em ambientes complexos e essenciais para a segurança. Os produtos da Gemalto-Thales estão no centro da Internet das Coisas. Por mais de duas décadas, têm sido pioneiros em produtos e serviços de M2M e IoT e líderes de mercado que mantêm os clientes na vanguarda da inovação. Como parte do grupo Thales, a Gemalto oferece todos os elementos de tecnologia de ponta necessários para incentivar a transformação digital e promover análises avançadas, além da inteligência artificial, para oferecer suporte aos clientes em momentos decisivos. Os seus produtos e serviços de IoT simplificam e aceleram o projeto e o desenvolvimento de aplicativos da IoT, garantem conectividade sem fio confiável e oferecem gerenciamento do ciclo de vida e segurança inabalável, o que permite que as pessoas confiem em nosso mundo digital. Seu abrangente portfólio de soluções, serviços e plataformas de software coleta dados, conecta ativos, protege dispositivos e dados, assim como proporciona análises essenciais e inteligência para oferecer suporte à melhoria da tomada de decisões e melhores resultados de negócios. Sobre a Thales As pessoas que fazem o mundo girar, confiam na Thales. Nossos clientes nos procuram com grandes ambições: tornar a vida melhor para nos manter mais seguros. Combinando uma diversidade única de conhecimentos, talentos e culturas, os nossos arquitetos idealizam e fornecem soluções extraordinárias de alta tecnologia. Soluções que tornam o amanhã possível. Do fundo dos oceanos até o lugar mais distante do espaço e ciberespaço, ajudamos os nossos clientes a pensar de maneira mais inteligente e agir com mais rapidez, dominando cada vez mais a complexidade e cada momento decisivo ao longo do caminho. Com 80 mil funcionários em 68 países, a Thales registrou vendas de 19 bilhões de euros em 2018. Sobre a Tata Communications A Tata Communications é líder mundial em fornecimento de infraestrutura digital que possibilita a economia digital em rápido crescimento nos dias atuais. Os clientes da empresa representam 300 das 500 empresas da Fortune, cujas jornadas de transformação digital são possíveis por meio de seu portfólio de serviços integrados e gerenciados a nível mundial, oferecendo experiências locais aos clientes. Por meio de sua rede, nuvem, mobilidade, Internet das Coisas (IoT), serviços de cooperação e segurança, a Tata Communications transporta cerca de 30% das rotas de Internet do mundo e conecta empresas a 60% dos gigantes mundiais por nuvem e 4 de 5 assinantes de mobilidade. As capacidades da empresa são sustentadas por sua rede global. Ela opera a maior linha principal de fibra submarina do mundo e uma rede IP de nível 1 com conectividade para mais de 240 países e territórios. A Tata Communications Limited está cotada na Bolsa de Valores de Bombaim e na Bolsa Nacional de Valores da Índia, além de estar presente em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. www.tatacommunications.com*T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

