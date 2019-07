China aplicará sanções a empresas dos EUA por venda de armas a Taiwan

A China afirmou nesta sexta-feira que imporá sanções a empresas dos Estados Unidos envolvidas em uma venda de armas de US $2,2 bilhões para Taiwan, uma ilha reivindicada por Pequim.

"As vendas de armas para Taiwan pelos Estados Unidos constituem uma séria violação das normas fundamentais do direito internacional e das relações internacionais", disse Geng Shuang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em comunicado, sem especificar a natureza do sistema. as sanções.

A iniciativa de venda acontece em meio a tensões entre Pequim e Washington, que travaram uma guerra comercial desde o ano passado.

A China considera a ilha de Taiwan como parte de seu território, que não é reconhecido como um Estado independente pela ONU.

Washington, que rompeu relações diplomáticas com Taiwan em 1979 para reconhecer o governo de Pequim como o único representante da China, permanece, no entanto, como o aliado mais poderoso da ilha e seu principal fornecedor de armas.

Esta não é a primeira vez que os Estados Unidos autorizam a venda de armas para Taiwan, e cada vez que isso provoca a ira da China.