Comunicado do Business Wire :Blue Magic Inc.

A Blue Magic Inc., empresa sediada em Tóquio que tem Yukiko Akimoto como diretor executivo, desenvolveu um programa de e-learning para ensinar a cultura e as técnicas da autêntica culinária japonesa conjuntamente com a The Japanese Culinary Academy, localizada em Kyoto e dirigida por Yoshihiro Murata. O lançamento do programa está previsto para 12 de julho de 2019.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190712005147/pt/

Embora haja mais de 120 mil restaurantes japoneses em todo o mundo, números indicam que apenas 3% deles são comandados por chefs japoneses. Há um enorme interesse na culinária japonesa entre profissionais que trabalham em restaurantes japoneses do mundo todo e estudantes de escolas de gastronomia. Muitas pessoas desejam aprender como dominar a culinária japonesa de forma autêntica.

Apesar disso, o mundo praticamente não conta com escolas que ensinem essa arte. Com exceção de alguns restaurantes, é virtualmente impossível aprender como preparar um autêntico prato japonês.

Esse projeto de e-learning é, portanto, uma tentativa de suprir essa carência e contribuir para o futuro da culinária japonesa e sua cultura ao oferecer oportunidades para aprender as técnicas envolvidas nessa cozinha e cultura em todas as partes do mundo.

O programa curricular inicial foi criado pela The Japanese Culinary Academy, tendo os melhores chefs do Japão como instrutores. Os materiais estão estruturados de modo a permitir que os usuários assistam a vídeos e aprendam, uma a uma, as técnicas que formam a base da culinária japonesa.

Esse programa curricular também atende às diretrizes estabelecidas em 1.º de abril de 2016 pelo Ministério de Agricultura, Florestas e Pesca do Japão para certificar competências culinárias para a gastronomia japonesa fora do país. O programa abrange todos os conhecimentos e habilidades necessários para a Certificação Bronze que integra esse sistema de diretrizes estabelecido pelo governo. As aulas estarão disponíveis inicialmente em inglês e mandarim, e há planos de incluir outros idiomas ao longo do programa.

O site do programa é https://japanese-cuisine.com.

Além do lançamento do programa de e-learning em 12 de julho, está programado o lançamento de um site de comércio eletrônico no início de agosto para comercializar equipamentos de cozinha necessários para as técnicas culinárias japonesas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190712005147/pt/

Encaminhe todas as consultas a: Blue Magic Inc. Sra. Ayumi Kuji info@japanese-cuisine.com https://bluemagic.co.jp/

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.