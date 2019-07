Mulher morre na França durante comemorações de torcedores argelinos

Uma mulher morreu ao ser atropelada na quinta-feira à noite em Montpellier (sul da França) durante as comemorações pela classificação da Argélia para as semifinais da Copa Africana de Nações (CAN).

O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, considerou "inaceitáveis" os danos e incidentes registrados em várias cidades da França durante as celebrações dos torcedores argelinos.

Setenta e quatro pessoas foram detidas na quinta-feira, informou o ministro.

Durante os festejos em Montpellier, que duraram toda a noite, um torcedor da seleção argelina perdeu o controle do veículo e atropelou uma família. A mãe faleceu e dois de seus filhos ficaram feridos.

O motorista, de 21 anos, circulava em grande velocidade e foi detido.

A mulher caminhava com o bebê de um ano em seu colo e ao lado de sua filha, de 17 anos.

O bebê foi internado em estado grave e a filha ficou ferido em um tornozelo.

Muitos argelinos saíram às ruas em toda a França para celebrar a vitória da seleção de seu país sobre a Costa do Marfim, na disputa de pênaltis após um empate de 1-1, pelas quartas de final da CAN-2019, que está sendo disputada no Egito.