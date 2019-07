Guterres condena bombardeio de hospitais na Síria

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, condenou energicamente nesta quinta-feira os ataques aéreos no noroeste da Síria, após ser informado de que quatro unidades de saúde foram bombardeadas em apenas um dia.

Um centro de ambulâncias, uma clínica e dois hospitais, incluindo o de Maarat al Numan, um dos maiores da região, foram atacados na quarta-feira, segundo o grupo sírio União de Atenção Médica e Organizações de Socorro.

"Os civis e a infraestrutura civil, incluindo instalações médicas, devem estar protegidos", disse Guterres por intermédio de seu porta-voz.

O comunicado destaca que as Nações Unidas informaram as coordenadas do hospital de Maarat al Numan aos beligerantes.

"As partes em conflito devem respeitar suas obrigações segundo o direito internacional humanitário", disse Guterres, acrescentando que os autores do ataque devem ser responsabilizados.