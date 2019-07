Governo líbio pede explicação à França por mísseis em mãos de rebeldes

O Governo de Acordo Nacional (GNA) líbio, reconhecido pela ONU, pediu nesta quinta-feira (11) explicações "urgentes" à França, depois que o país reconheceu que mísseis descobertos em uma base do marechal rebelde Khalifa Haftar lhe pertencem.

Em uma carta, o ministro das Relações Exteriores do GNA, Mohamad Tahar Siala, pediu a seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, "explicar de maneira urgente o mecanismo pelo qual as armas francesas descobertas em Gharyan chegaram às forças de Haftar, quando foram entregues e como", segundo um comunicado do ministério.

Franla admitiu na quarta-feira que os mísseis Javelin de fabricação americana descobertos em uma base de Haftar perto de Trípoli eram seus, mas negou ter fornecido essas armas aos rebeldes, o que violaria o embargo da ONU em vigor na Líbia.