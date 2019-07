Comunicado do Business Wire :U7 Alliance

Durante a Cúpula U7+, realizada em Paris em 9 e 10 de julho de 2019 sob o alto patrocínio de Emmanuel Macron, presidente da República Francesa, 47 presidentes das principais universidades do mundo envolvidos no recém-criado U7+ discutiram, votaram e assinaram 6 compromissos que enfrentam 5 grandes desafios globais na agenda multilateral: o papel fundamental das universidades em um mundo global, as mudanças climáticas e a transição energética, a desigualdade nas sociedades, as transformações tecnológicas bem como o envolvimento e o impacto da comunidade.

A declaração final do U7+ foi adoptada na perspectiva da próxima Cúpula do G7 em Biarritz. A declaração resulta de discussões realizadas durante a cúpula de dois dias, com base nas recomendações produzidas por grupos de trabalho internacionais liderados por representantes pessoais nas respectivas universidades.

Todos os princípios propostos foram adotados.

Múltiplas ações tangíveis estão associadas a cada princípio adotado. Estes serão defendidos por várias universidades. Os líderes das universidades expressaram sua disposição de tomar medidas específicas referentes aos 6 princípios adotados, dentro de suas próprias instituições. No total, 247 compromissos individuais para ação foram feitos pelas universidades U7+.

O U7+ gerou uma tremenda mobilização e um forte compromisso das principais universidades de todo o mundo em tempo recorde, ao adotarem coletivamente um novo papel como membros do U7+ e como criadores de mudanças globais para o setor e além dele. Confirma o papel das universidades como atores globais envolvidos na implementação de ações concretas para fazer uma mudança tangível no mundo. A responsabilidade dos membros do U7+ em desempenhar um papel cívico, social e político já foi reconhecida pelos organismos multilaterais: a Aliança U7 foi associada à última revisão geral dos grupos de engajamento organizados em Paris em 2 de julho . Os representantes do U7 + também estão convidados a contribuir para o encontro sous-sherpa planejado em Paris para 12 de julho a fim de apresentar a declaração final do U7+ e seus 6 princípios no contexto das últimas discussões antes da Cúpula do G7 em Biarritz.

