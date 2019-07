Trump conversou com Netanyahu sobre os 'atos malignos do Irã'

O presidente Donald Trump falou na quarta-feira por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre os atos "malignos" do Irã, informou a Casa Branca nesta quinta-feira.

"Os dois líderes falaram da cooperação entre os Estados Unidos e Israel para promover sua segurança nacional (...) em particular os esforços para prevenir os atos malignos do Irã na região", afirmou o subsecretário de comunicações do Executivo, Judd Deere, em um comunicado.

Os dois falaram por telefone na quarta-feira, no mesmo dia em que Trump alertou sobre o aumento "substancial" das sanções contra Teerã, devido ao anúncio de que havia excedido o limite de urânio enriquecido estabelecido no acordo nuclear assinado em 2015.

Netanyahu confirmou a conversa em um tuíte, no qual afirmou que eles haviam discutido "eventos regionais e questões de segurança".

"O mais importante deles foi o Irã, e agradeci ao presidente Trump por sua intenção de aumentar as sanções contra o Irã", escreveu Netanyahu.