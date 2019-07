EUA e aliados planejam escoltar navios no Golfo

Os Estados Unidos e seus aliados planejam uma operação para escoltar os navios comerciais no Golfo - declarou um general americano, nesta quinta-feira (11), depois de o Reino Unido denunciar que o Irã ameaçou uma embarcação.

Indicado para o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto do Pentágono, o general Mark Milley afirmou, em uma audiência no Senado, que os Estados Unidos têm "um papel crucial" para reforçar a liberdade de navegação no Golfo.

"Acho que estamos tentando fazer isso com a coalizão para, em conjunto, fornecer escolta militar e naval para os envios comerciais", indicou o militar, acrescentando que esta operação deve começar "nas próximas semanas".