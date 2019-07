Trump acusa a China de não comprar produtos agrícolas dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a China de não cumprir com seu compromisso de comprar produtos agrícolas americanos.

"A China está nos desapontando porque não comprou os produtos agrícolas de nossos grandes fazendeiros como eles disseram", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

"Vamos torcer para que eles comecem logo!", acrescentou.

As negociações entre os Estados Unidos e a China para acabar com a guerra comercial foram retomadas - após uma interrupção em maio - com a reunião entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping, à margem da cúpula do G20 em Osaka, Japão, no final de junho.