Wall Street abre em alta

Wall Street abriu em alta nesta quinta-feira, com o mesmo dinamismo do dia anterior devido ao tom flexível do presidente do Fed, Jerome Powell, durante uma audiência no Congresso.

A alta do Dow Jones foi de 0,33% e a do Nasdaq de 0,20%. %.

O índice Nasdaq fechou na quarta-feira com um recorde de 8.202,53 pontos (+ 0,75%), estimulado pela intervenção de Powell que sugere uma queda nas taxas de juros na próxima reunião da instituição, prevista para 30 e em 31 de julho.

O Dow Jones, enquanto isso, subiu 0,29%.