Comunicado do Business Wire :Brightcove

Brightcove (NASDAQ: BCOV), fornecedora líder de serviços em nuvem para vídeo, anunciou hoje que a SSK Osmosis, uma joint venture entre Shilpa Shetty Kundra e Digiosmosis, selecionou a plataforma de vídeo Brightcove para transmitir vídeos de fitness sob demanda no aplicativo Shilpa Shetty.

Video-Rich Shilpa Shetty Health and Fitness App (Graphic: Business Wire)

O aplicativo Shilpa Shetty foi criado em parceria com Shilpa Shetty Kundra, uma renomada atriz de Bollywood e ícone de fitness. O aplicativo contém mais de 200 horas de vídeos com curadoria focados em conselhos de ioga, fitness e nutrição para iniciantes e usuários avançados. A plataforma de vídeo Brightcove fornece conteúdo de vídeo no aplicativo, proporcionando experiências de vídeo imersivas e envolventes com uma plataforma de vídeo de ponta a ponta que simplifica e agiliza a hospedagem e a publicação de vídeos. O aplicativo foi disponibilizado em junho de 2019 na web, em dispositivos iOS e Android.

"A chegada da mídia de fluxo aberto abriu uma nova oportunidade para a Shilpa Shetty Kundra de construir e monetizar sua influência de marca dentro da indústria de fitness na Índia e no exterior, "disse o diretor da SSK Osmosis, Manish Kumar. "Nosso forte é curar conteúdo sobre ioga, fitness e nutrição para levar conteúdo de vídeo atraente aos nossos usuários. Selecionamos a tecnologia de streaming de vídeo da Brightcove porque sua principal competência está centrada na eliminação da complexidade de oferecer experiências de vídeo de alta qualidade aos usuários. Nós nos sentimos à vontade com a plataforma de vídeo Brightcove pela sua natureza escalável. À medida que aumentamos nossa base de assinantes, a Brightcove é capaz de lidar com os períodos de tráfego de streaming mais exigentes."

"O vídeo em streaming forneceu uma nova saída para o aplicativo Shilpa Shetty alcançar o público além dos canais de televisão tradicionais," declarou a diretora de marketing da Brightcove, Sara Larsen. "O lançamento deste aplicativo centrado em vídeo é em resposta aos consumidores cada vez mais móveis e conectados que desejam acesso ao conteúdo de fitness, e sua disposição de pagar por ele. Estamos animados em ajudar a realizar a visão do aplicativo Shilpa Shetty em promover estilos de vida saudáveis de uma maneira nova e altamente envolvente, aproveitando a plataforma de vídeo Brightcove para oferecer experiências de conteúdo excepcionais."

Sobre a Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) é a principal fornecedora global de soluções de nuvem poderosas para gerenciar, fornecer e monetizar as experiências de vídeo em todas as telas. Uma força pioneira no mundo do vídeo online desde a fundação da empresa em 2004, a tecnologia premiada da Brightcove, seus serviços incomparáveis, o amplo ecossistema de parceiros e uma escala global comprovada ajudaram milhares de empresas em mais de 70 países a obter melhores resultados comerciais com vídeo. Para saber mais, acesse www.brightcove.com.

