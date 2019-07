Senado francês aprova projeto que implementa imposto sobre gigantes de tecnologia

O Senado da França deu a aprovação final a um novo imposto sobre gigantes de tecnologia e ignorou a ameaça representada por uma nova investigação dos Estados Unidos sobre se a medida francesa discrimina as empresas americanas. A proposta é a primeira de uma série de impostos sobre serviços digitais propostos sendo debatidos em toda a Europa.



A votação aconteceu poucas horas depois que o representante comercial americano, Robert Lighthizer, disse que seu gabinete investigaria o imposto sob a mesma ampla lei que o governo de Donald Trump se baseia em seu conflito comercial com a China.



O ministro de Finanças da França, Bruno Le Maire, rejeitou a investigação dos EUA antes da votação no Senado. "A França é um Estado soberano e toma decisões soberanas sobre questões tributárias e continuará a tomar decisões soberanas em questões tributárias. Entre aliados, podemos e devemos resolver nossas disputas sem recorrer a ameaças", disse Le Maire. Fonte: Dow Jones Newswires.