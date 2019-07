Congresso dos EUA precisa elevar teto da dívida antes do recesso, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou na noite de quarta-feira que o Congresso precisa elevar o teto do endividamento do governo federal americano antes de deixar Washington para o recesso em agosto. O cronograma pressionaria extraordinariamente os congressistas para que um acordo sobre a medida fosse alcançado antes de setembro. "Isso é algo sobre o qual estamos discutindo, atualizando os números e, potencialmente, a necessidade de fazer algo antes que todos saiam para o recesso de verão", disse Mnuchin a repórteres.



Os comentários do secretário americano vieram após uma reunião entre ele, outros integrantes da Casa Branca e líderes republicanos na Câmara dos Representantes e no Senado. Uma votação para ampliar o teto da dívida do governo tende a ser dolorosa para alguns congressistas, em especial os republicanos, já que muitos eleitores veem a medida como uma razão para maiores déficits federais. Neste ano, republicanos e democratas esperam incluir limites ao aumento de gastos com defesa na proposta.



Mnuchin e a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi (Califórnia), planejam discutir o teto da dívida do governo dos EUA nesta quinta-feira. Fonte: Associated Press.