Coreia do Norte critica compra de caças americanos por Seul

A Coreia do Norte criticou o governo sul-coreano por comprar caças americanos de alta tecnologia e alertou que irá responder desenvolvendo armas especiais não especificadas. A advertência emitida nesta quinta-feira vem após relatos de que autoridades norte-coreanas e americanas devem retomar em breve as negociações nucleares na esteira do encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un no fim do mês passado.



O Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte apontou que "não há outra escolha a não ser desenvolver e testar armamentos especiais para destruir completamente as armas letais na Coreia do Sul". O ministério disse, ainda, que a Coreia do Sul deveria abandonar as "ilusões absurdas" de que uma oportunidade para melhorar os laços entre as Coreias viria por meio dos EUA.



A Coreia do Sul vai comprar 40 jatos F-35 da Lockheed Martin até 2021. O primeiro lote de F-35 chegou em março. Fonte: Associated Press.