China pede que os EUA removam sanções contra a Huawei

O Ministério do Comércio da China pediu nesta quinta-feira, 11, ao governo dos Estados Unidos a remoção das sanções contra a Huawei Technologies e outras empresas chinesas assim que possível, enquanto Pequim e Washington se preparam para reiniciar as negociações comerciais.



O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse na Terça-feira (9) que o governo concederá licenças a empresas americanas para vender à Huawei, desde que a segurança nacional não esteja em risco. No entanto, ele disse que a gigante de telecomunicações chinesa permanecerá na "lista de entidades" do Departamento de Comércio, o que significa que as empresas que desejam vender tecnologia de origem americana para ela devem primeiro solicitar uma licença.



Em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Gao Feng, disse que as negociações serão retomadas após um acordo entre os líderes dos dois países. Ele, contudo, não deu um prazo para isso. Fonte: Dow Jones Newswires.