Comunicado do Business Wire :Exante Data

A Exante Data anunciou que Grant Wilson se uniu à equipe como Dirigente na Ásia Pacífico. A Grant tem sede em Sidney e expandirá nossa presença na região, contribuindo para nossa plataforma Global Flow Analytics.

Grant traçou um caminho impressionante e único ao longo dos últimos 20 anos, em dinheiro real (Bankers Trust Australia), riqueza soberana (GIC, onde era Diretor Global de FX / Macro) e dentro de fundos de hedge macro. Ele trabalhou como PM na Moore Capital e posteriormente fundou a Civic Capital, um fundo de cobertura intensivo em pesquisa, que administrou com sucesso em Nova York a partir de 2010.

"Grant é muito inteligente e cheio de energia. Conhece muito bem o setor e como adota novas tecnologias", disse Jens Nordvig, fundador e diretor executivo da Exante Data. O presidente e diretor de pesquisa, Ankit Sahni, disse: "Grant oferece um conjunto exclusivo de habilidades para a Exante - uma compreensão detalhada dos macro mercados, uma capacidade de analisar dados complexos e relacionamentos profundos em todo o mundo. Estamos confiantes de que ele ajudará a empresa em seu crescimento contínuo."

O primeiro projeto de pesquisa do Grant é sobre fluxos australianos, especificamente o setor de fundos de pensão. "Jens e a equipe obtiveram um progresso notável na criação da Global Flow Analytics", disse. "Estou animado em participar - sendo o momento certo para aumentar a presença na Ásia Pacífico".

Sobre a Exante Data

Fundada em 2016, a Exante Data fornece dados de propriedade e soluções analíticas inovadoras a investidores profissionais em todo o mundo. A Exante Data utiliza uma abordagem baseada em dados para oferecer percepções sobre a macro dinâmica futura. A plataforma Global Flow Analytics da Exante Data já se tornou uma ferramenta líder de mercado que extrai sinais de mercado a partir da análise de fluxo de capital.

