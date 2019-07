Guarda Revolucionária afirma que EUA e GB vão lamentar captura de petroleiro iraniano

Estados Unidos e Grã-Bretanha "lamentarão amargamente" a recente captura de um petroleiro iraniano na costa de Gibraltar, advertiu nesta quinta-feira um dos comandantes da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica.

"Se o inimigo tivesse avaliado um pouco, não teria feito isto", declarou o almirante Ali Fadavi, comandante das forças navais da Guarda Revolucionária, ao comentar a captura, em 4 de julho, do navio "Grace 1" na costas do território britânico de Gibraltar, no extremo sul da Espanha.